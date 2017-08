Ridha Belhaj : Nidaa Tounes fait partie du passé et son image est ternie

Ridha Belhaj qui vient de créer avec d’anciens dirigeants de Nidaa Tounes, un nouveau mouvement appelé « La Tunisie d’Abord », a expliqué que lui et ses camarades ont préféré « repartir de zéro en créant un nouveau parti ». Pour moi, « Nidaa Tounes fait partie du passé et son image a été considérablement ternie notamment par Borhen Bsaies ».

Parlant de l’initiative intitulé« pour un contrat national de salut »et lancé par son mouvement, il a expliqué qu’elle porte sur la réforme dans les domaines économique et social et ne vise pas de faire tomber le gouvernement actuel mais, plutôt, à assurer une réelle unité nationale pour sauver le pays. Lors de son passage dans l’émission Midi Show, Belhaj a précisé que les indicateurs économiques sont critiques » et prouvent que le « Document de Carthage » n’ pas été respecté.

Il a noté que « le pays a besoin d’une trêve sociale, mais avant ceci il faut un accord sur les solutions et les mesures à prendre ». Revenant sur les déclarations du président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, il a affirmé que ce dernier ne veut pas de Youssef Chahed en tant que concurrent alors que Hafedh Caïd Essebsi cherche une position plus confortable au sein du gouvernement. Pour ce qui est des élections municipales, il a déclaré que son mouvement est en contact avec d’autres partis et des composantes de la société civile pour préparer des listes.

D’un autre côté, Ridha Belhaj a noté que les conditions d’organisation des municipales ne sont pas bonnes. « Les deux partis au pouvoir dominent l’administration et les forces démocratiques et centristes sont en train de lutter contre ceci. Dire que le gouvernement de 2011 est capable d’organiser des élections alors que celui de Chahed est incapable est grave. En plus, les partis qui dominent ne jouent pas la carte de la transparence. Il y a une possibilité de lancer le processus électoral d’une façon prématurée ».