Russie : plus de 40 morts dans un avion qui a pris feu

Un avion de ligne de la compagnie russe Aeroflot, parti de l'aéroport Cheremetievo de Moscou (Russie) pour Mourmansk (nord-ouest) a dû faire demi-tour et atterrir en urgence, dimanche 5 mai, en fin d'après-midi. "L'avion a émis un signal de détresse après le décollage. Il a tenté un atterrissage d'urgence, n'a pas réussi la première fois et, à la deuxième tentative, le train d'atterrissage a frappé [le sol], puis le nez, et il s'est enflammé", a déclaré une source à l'agence de presse russe Interfax (en russe). Le plus récent bilan fait état de 41 morts, selon les autorités russes. Le vol SU1492, assuré par un Soukhoï Superjet 100, transportait 78 personnes, équipage compris.

Dmitri Smirnov, correspondant au Kremlin du journal Komsomolskaya Pravda, a partagé des vidéos montrant l'avion en flammes lors de son atterrissage.