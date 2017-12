Sévère mise en garde de Fadhel B Omrane à Youssef Chahed : « l’injustice mène à la ruine »

Le député de Nidaa Tounes, Fadhel Ben Omrane adressé une sévère mise en garde au chef du gouvernement Youssef Chahed concernant « sa guerre contre la corruption ». Dans un entretien avec le quotidien « Achourouk » publié ce samedi 23 décembre, le député, juriste de formation et avocat de profession, a commenté le verdict du Tribunal Administratif qui a annulé les décisions de confiscation prises par la commission contre des hommes d’affaires arrêtés dans la cadre de la guerre contre la corruption. « Une guerre nécessite toute une logistique pour réaliser les buts assignés, ce qui n’a, absolument, pas été le cas dans ce qui est appelé guerre contre la corruption ».

Et d’ajouter « c’est une opération qui vise à caresser les sentiments populaires en leur faisant croire qu’on est sur la voie de la réalisation d’une société sans corruption. Si j’étais à la place des conseillers du chef du gouvernement, le l’aurais conseillé de commencer d’abord par se bien préparer à tous les niveaux en impliquant les institutions concernées et leur faire assumer la responsabilité de la victoire contre cette guerre ». Or, selon lui, cette guerre n’a touché que quelques « contrebandiers qui ont profité des mauvaises mesures et les mauvais circuits administratifs pour nuire à l’économie du pays ».

Ben Omrane craint que beaucoup les jours à venir ne révèlent que beaucoup de personnes, notamment parmi les hauts fonctionnaires de l’Etat, ont été emprisonnés injustement. Il conclut en affirmant que devant « l’impossibilité de contact avec le chef du gouvernement, le l’appelle à réfléchir au fond profondément à cette question », car « l’injustice mène à la ruine ».