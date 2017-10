Slim Chaker enterré au cimetière Jallaz

Des funérailles nationales ont été organisées ce lundi après-midi pour le ministre de la Santé Slim Chaker décédé dimanche des suites d’une crise cardiaque.

La dépouille du défunt a quitté son domicile à 14h00 portée sur un véhicule militaire. Le chef du gouvernement Youssef Chahed a prononcé l’oraison funèbre dans laquelle il évoqué le parcours de son ami et mis l’accent sur ses qualités morales et professionnelles.

En plus du chef du gouvernement et du président de l’Assemblée des représentants du peuple, plusieurs personnalités politiques de Nidaa Tounes notamment, étaient présents, ainsi que des membres du gouvernement, des représentants des organisations nationales et de la société civile, des hommes de medias, des hommes d’affaires, des amis et des membres de la famille du défunt.

Repose en paix Slim.