Suspension de la diffusion de la caméra cachée « Shalom » sur la chaîne « Carthage+ »

La Chambre des référés près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé jeudi de stopper la diffusion de la série de caméra cachée « Shalom » sur la chaîne de télévision privée « Carthage+ » et sa rediffusion sur son site électronique.

« Elle a également décidé de retirer les épisodes de cette série déjà diffusés du paysage audiovisuel », a déclaré vendredi le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunisie, Soufiène Selliti.

La décision rendue par le Tribunal de première instance de Tunis intervient sur fond d’une affaire en référé intentée par l’Instance nationale de soutien à la résistance arabe et de lutte contre la normalisation et le sionisme.

La chambre des référés près le Tribunal de première instance de Tunis avait décidé le 28 mai 2018 de suspendre la diffusion de la caméra cachée « Shalom », sur la chaine de télévision privée « Tunisna », sur fond d’une affaire judiciaire intentée par le Courant populaire contre cette série.

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) avait estimé que la décision judiciaire portant la suspension de la caméra cachée « Shalom » est une ingérence dans les prérogatives exclusives qui lui ont été attribuées.

Il s’agit d’organiser la liberté de la communication audiovisuelle et d’imposer le respect par les autorités, les institutions et les parties intervenantes des règles régissant le secteur.