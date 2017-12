Tirage au sort Mondial 2018 : quelle poule pour la Tunisie ?

Quelle sera l'affiche du premier tour du Mondial-2018 ? Quelles grandes nations s'affronteront dans un « groupe de la mort » ? Les poules de la Coupe du Monde russe (14 juin-15 juillet) seront connues ce vendredi avec un tirage au sort à partir de 15h00 GMT.

C'est la salle de concert du Kremlin, à Moscou, qui accueillera l'événement en présence de grands noms du football mondial, et notamment huit ambassadeurs des nations ayant déjà remporté le prestigieux trophée.

Et ce sont des mains prestigieuses qui vont décider des affiches. Celles de l'ex-international anglais Gary Lineker, maître de cérémonie, assisté par Maria Komandnaya, journaliste de sports russe, et par d'anciennes gloires représentant les huit anciens vainqueurs: Cafu (Brésil), Miroslav Klose (Allemagne, tenante du titre), Fabio Cannavaro (Italie), Diego Maradona (Argentine), Diego Forlan (Uruguay), Laurent Blanc (France), Gordon Banks (Angleterre), et Carles Puyol (Espagne).

La Tunisie a été versée dans le chapeau trois avec deux pays africains, le Sénégal et l’Egypte, deux européens le Danemark et la Suède en plus de l’Iran, Costa Rica et l’Islande. Alors que les huit têtes de poules sont de grosses pointures du football mondial. La Tunisie pourra tomber avec la Russie pays hôte, l’Allemagne tenante du titre, l’Argentine, le Brésil, le Portugal champion d’Europe, la France, la Pologne et la Belgique. Le chapeau quatre comprend des pays moins futés. La Tunisie pourrait hériter de l’Arabie Saoudite comme en 2006(2-2), ou encore le Nigéria et le Maroc. Mais c’est plutôt le chapeau deux qui fait trembler avec notamment l’Espagne que nous avons rencontré en 2006(1-3) ou encore l’Angleterre, l’Uruguay et la Suisse.

Un tirage clément pourrait nous favoriser avec par exemple la Pologne, le Mexique et la Panama.

Souhaitons bonne chance pour notre équipe nationale.