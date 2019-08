Tunisie-ARP: nouvelle composition des groupes parlementaires

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple par intérim, Abdelfattah Mourou, a annoncé, jeudi, lors d'une séance plénière consacrée à l'examen de l'amendement de la loi organique relative aux élections et aux référendums, la démission de Ahmed Saidi et Hafedh Zouari du bloc parlementaire Coalition nationale et Taieb Madani du groupe Nidaa Tounes.

La composition des blocs parlementaires se présente comme suit:

- Ennahdha: 68

- Coalition nationale: 43

- Nidaa Tounes: 26

- Al-Horra de Machrou Tounes: 15

- Bloc démocrate: 12

- Allegeance à la patrie: 10

- Front populaire: 9

- Hors groupe: 34