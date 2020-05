Tunisie : Baisse sensible des températures à partir de ce vendredi

L’Institut national de la météorologie annonce une baisse considérable des températures à partir de ce vendredi. Les maximales oscilleront entre 24 et 30°c dans les régions côtières, et 32 et 38°c dans le reste des régions.

Dans l'extrême sud, les températures atteindront localement 43°c avec vents de sirocco.

Ciel partiellement couvert vendredi dans la plupart des régions. Pas de pluie prévue.

Vents forts accompagnés de phénomène de sable prévus près des côtes et au sud. Leur vitesse maximale atteindra 60 km/h. La vigilance est donc de mise.

Mer très agitée.