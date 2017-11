Tunisie-Cedeao : feuille de route pour la promotion de la coopération économique

Un mémorandum d’entente visant la mise en place d’une feuille de route, pour la promotion de la coopération économique, entre la Tunisie et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) en prévision de la création d’une zone de libre échanges entre les deux parties, a été conclu lundi, a annoncé le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui.

La Tunisie avait déjà obtenu le statut d’observateur, au sein de cette organisation régionale et participera à ses réunions, prévues au Togo, en novembre 2018, a-t-il ajouté, lors d’une conférence de presse tenue lundi, à Tunis, avec le Président de la Cedeao, Marcel de Sousa, en visite officielle dans le pays du 19 au 22 novembre.

Le mémorandum favorisera la mise en place d’un cadre général de coopération entre les deux parties dans les secteurs agricole, commercial et de développement, en prévision de la création d’une zone de libre échange, a précisé le ministre.

La Cedeao compte 15 Etats membres liés entre eux par des accords de libre-échange, facilitant la circulation des personnes et des marchandises, a indiqué de Sousa, ajoutant que la Cedeao compte également huit banques centrales et envisage l’adoption d’une monnaie unique, d’ici 2020. La communauté oeuvre à renforcer sa coopération économique avec la Tunisie et à mettre en place une relation gagnant-gagnant, a-t-il dit.

Pour sa part le ministre du Commerce, Omar El-Behi, a exprimé le souhait de voir les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Cedeao se développer davantage pour atteindre 10% des échanges du pays au cours des prochaines années, contre 1%, actuellement.