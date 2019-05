Tunisie: des infractions sanitaires à la pelle au cours des premiers jours de Ramadan

Les équipes de contrôle sanitaire ont relevé au cours de la première semaine du mois de ramadan 1341 infractions sanitaires après avoir effectué 17 998 opérations de contrôle dans des établissements et locaux de vente de produits alimentaires.

La direction de l’Hygiène du Milieu et de la Protection de l’Environnement relevant du ministère de la santé a indiqué dans un communiqué publié vendredi, que les équipes de contrôle ont proposé la fermeture de 40 commerces pour manquement aux règles d’hygiène et saisi environ 11 tonnes de produits impropres à la consommation, 1512 litres de lait et de boissons gazeuses et 559 pots de yaourts périmés. Ils ont également prélevé 12019 échantillons de produits alimentaires pour effectuer les analyses nécessaires.