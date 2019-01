Tunisie : la crise du secondaire s’enlise et le gouvernement et l’UGTT sont aux abonnés absents

La crise de l’enseignement secondaire s’enlise de jour en jour et l’on ne voit d’issue, du moins dans l’immédiat. Le syndicat met la pression sur le ministère et ne recule devant rien pour voir ses revendications aboutir. Y compris prendre les élèves en otages en les privant de leurs examens. Il s’accroche à sa décision, accusant le ministère de se dérober devant ses responsabilités. Les parents, qui s’inquiètent sur le sort de leurs enfants, ne savent pas à quel saint se vouer. Ils ont protesté pour appeler les deux parties à s’entendre pour le bien de près d’un million d’élèves. Ces derniers ont élevé leurs voix pour crier leur crainte d’une année blanche. Ils ont séché les cours, organisé des marches de protestation…sans aucun échos.

Pendant ce temps, le gouvernement confronté à d’autres revendications dans le secteur de la fonction publique, ne semble pas accorder trop d’importance à cette question, pourtant, cruciale. Le ministère n’a pas d’autres réponses à donner aux enseignants, à part celles détaillées par le ministre Hatem Ben Salem qui se trouve de plus en plus seul, en l’absence de ce qui est appelé solidarité gouvernementale. De son côté, le bureau exécutif de l’UGTT semble incapable de maitriser l’engouement de Yacoubi et consorts.

Et près d’un million d’enfants sont livrés à eux-mêmes.