Tunisie : l’affaire de l’école de Regueb prend une dimension d’affaire d’état 

Selon Fethi Houidi, « l’école coranique de Regueb a pris, qu'on le veuille ou non, les dimensions d'une affaire d'Etat de grande ampleur qui dépasse largement le cadre de ce repaire de formation au terrorisme et de pédophilie. Et qui doit être traitée en tant que telle. Une enquête judiciaire a été diligentée pour, on l'espère, montrer toute l'étendue du scandale. Des premières mesures administratives ont été prises. Fort bien. Mais on attend à présent du gouvernement qu'une fois tous les éléments et preuves réunis, il dévoile à l'opinion publique, sans tarder, sans détours et sans calculs, tous les détails, les tenants et les aboutissants de cette abomination. Et qu'il confirme ou infirme ce qui semble bien apparaître, à première vue, comme la partie émergée d'un vaste programme d'action, initié de longue date et généreusement financé, censé imposer aux Tunisiens l'édification, sur la durée, d'un Etat, aujourd'hui parallèle, de type « daeshien » ou taliban et les ramener au moyen âge.

Seule la vérité, l'entière vérité, tirera au clair cette sombre affaire tout comme pour les autres affaires (l'assassinat des regrettés Belaid et Brahmi, l'organisation secrète, l'envoi de jeunes terroristes sur les théâtres de guerre au Moyen-Orient...) sur lesquelles l'on continue de s'acharner à abattre une chape de plomb ».