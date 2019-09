Tunisie-météo : pluies temporairement orageuse lundi 09 septembre 2019

L'institut national de la météorologie a lancé une alerte météo, ce dimanche 8 septembre et a averti du risque de montée des niveaux des eaux, surtout dans les zones basses et proches des oueds.

Dans un bulletin spécial, l'INM a indiqué que le vent atteindra provisoirement 70km/h, assurant la poursuite des précipitations dans le nord et le centre de la république.

Pour lundi 09 septembre 2019, des nuages feront leur apparition et seront progressivement abondants avec pluies temporairement orageuses sur le nord, le centre et localement le sud, ces pluies seront localement intenses en cours de nuit sur le nord avec chutes de grêle par endroits.

Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud; faible à modéré de 15 à 30 km/h et se renforçant l'après-midi sur le sud avec phénomènes locaux de sable.

Mer houleuse devenant forte dans le golfe de Gabès et peu agitée sur autres les côtes.

Températures maximales comprises entre 24 et 29°C sur le nord et les hauteurs, entre 30 et 36°C ailleurs et atteignant 40°C sur l'extrême sud.