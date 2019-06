Tunisie : Nabil Karoui et son parti fantôme chamboulent tout

Un nouveau sondage réalisé par Sigma Conseil et publié dans le jour al le Maghreb ce mercredi 12 juin 2019, place Nabil Karoui et son parti, encore non constitué, en tête dans les intentions de vote avec respectivement 23,8% pour la présidentielle et 29,8% pour les législatives. Véritable séisme selon Zied Krichen.

Derrière Karoui, on retrouve toujours Kais Saied avec 23, 2%, puis Abir Moussi qui se maintient bien mais avec 10,8 % seulement. Elle devance Youssef Chahed qui avec 7,4% devance Mohamed Abbou(6,6%) et Moncef Marzouki(6,3%).

Pour ce qui est des partis politiques, Ennahdha perd la première place au profit un parti fantôme, celui de Nabil Karoui qui occupe confortablement la première place avec 29,8% soit un peu moins que le double du mouvement de Rached Ghannouchi(16,8%). Le Parti destourien libre tient toujours la corde et se trouve troisième avec 11,3%. Il devance thya Tounes(8,6%), le Courant démocrate(5,8%) et la surprise Aish tounsi(5,5%) qui fait son apparition dans le top six.