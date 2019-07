Tunisie: Plusieurs dirigeants du monde s'inquiètent de l'état de santé du président de la république

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a reçu une nouvelle série de messages et de télégrammes émanant particulièrement du Roi du Maroc Mohammed VI, du président turc Recep Tayyip Erdogan, du Président du Conseil présidentiel et Premier ministre du gouvernement d’entente nationale libyen Fayez Sarraj, et du Président du Conseil des ministres italien Giuseppe Conte, pour s’enquérir de son état de santé.

Les dirigeants ont exprimé leur sympathie au président de la République et leurs sincères vœux de santé et de prompt rétablissement, indique la présidence de la République dans un communiqué rendu public lundi.

Béji Caïd Essebsi avait quitté lundi dernier l’hôpital militaire de Tunis, après avoir reçu les soins nécessaires suite à un malaise qui a nécessité son hospitalisation.