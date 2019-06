Un nouveau sondage met Nabil Karoui et son parti en tête

Nabil Karoui, par ci, Nabil Karoui par là. Depuis son apparition dans le sondages il a chamboulé tous les pronostics. Que dire alors qu’il caracole en tête et qu’n prochain sondage de Sigma Conseil qui sera publié le 11 juin courant, le place largement en tête, avec 25% des intentions de vote. Mieux son parti qui n’est pas encore créé, arrive premier et recueille 29,9 % aux législatives.

Dans un reportage intitulé « Tunisie : Nabil Karoui, un nabab qui dérange », le Point.fr parle d’un branle-bas de combat à l’Assemblée et d’une tempête sous la coupole. « Un signe qui ne trompe pas » écrit le journal « et qui montre que Nabil Karoui fait peur depuis que les sondages le mettent, ainsi que son parti, en tête des intentions de vote des Tunisiens : le gouvernement a proposé en urgence de modifier la loi électorale afin de l'empêcher de se présenter. Sans succès. C'est donc bien à une tempête qu'on assiste actuellement sous la coupole du Bardo du fait de la crainte suscitée par l'envergure politique qui semble promise à cet homme de médias et de communication qui dispose aussi de sa chaîne de télévision, Nessma TV ».

Karoui recueille le fruit de trois ans de travail acharné. Depuis la mort d'un de ses fils, Khalil, dans un accident de voiture, l'homme s'est lancé dans « le charity business », selon ses détracteurs.

