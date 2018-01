Une nouvelle nuit mouvementée avec son lot de saccages et d’arrestations

Les affrontements entre les protestataires et les forces de l’ordre se sont poursuivis pour la 3ème nuit consécutive dans plusieurs régions et quartiers. Des actes de vandalisme et de pillage ont été commis par des individus qui se sont attaqués aux postes de police.

A Mnihla et à la cité Ettahdamen dans le gouvernorat de l’Ariana, des affrontements ont repris en début de soirée. Plusieurs individus ont bloqué la route principale ainsi que l'autoroute menant vers Bizerte. Les unités de la garde nationale ont pris position dans la zone, alors que le gouverneur de l'Ariana Mokhtar Nefzi s'est rendu sur les lieux.

Les forces de sécurité ont arrêté plusieurs personnes impliquées dans les actes de saccage de ces deux derniers jours.

A hammam-Lif, plusieurs délinquants ont tenté de braquer un train en partance vers Sousse au niveau de la gare de Hammam-Lif avec des cocktails Molotov et des armes blanches, selon un communiqué du ministère du Transport. Le ministère a assuré que les forces de sécurité sont intervenues avec plusieurs habitants de la région de la banlieue sud et ont réussi à faire avorter cette tentative d'attaque.

La même source a précisé que trois délinquants parmi les malfaiteurs ont été arrêtés en possession d'armes blanches, alors que le train a poursuivi son voyage vers Sousse.

A la Cité Ezzahrouni de Tunis, des affrontements ont éclaté entre des individus et les forces de sécurité. Les protestataires ont brûlé des pneus dans les rues de la cité Essalama et ont jeté des pierres sur les unités de sécurité.

A la Cité Ibn Khladoun de Tunis, les unités de la sécurité se sont opposées à des individus cagoulés, ayant attaqué le siège de la délégation et du poste de police avec du cocktail Molotov.

A Al Agba, du gouvernorat de la Manouba, des individus ayant tenté de mettre le feu dans le siège de la garde nationale ont été arrêtés, dans la nuit de mercredi 10 janvier 2018.

Ces délinquants ont tenté de s'introduire dans les magasins et de semer la pagaille dans la région.

Ils ont brûlé des pneus et bloqué des routes principales

A Tebourba, suite à l’annulation de la visite du chef du gouvernement Youssef Chahed, des habitants ont exprimé leur colère. Plusieurs citoyens se sont rassemblés dans les rues et ont scandé des slogans appelant à l'emploi et au développement.

Ils ont également réclamé l'ouverture d'une enquête sur le décès d'un habitant de Tebourba lundi dernier lors des protestations.

Par ailleurs, les affrontements ont repris entre les forces de sécurité et les protestataires, dans la soirée. A Sousse, des jeunes de la région de la Cité Laaouina ont bloqué la route, dans la soirée de ce mercredi 10 janvier et ont brûlé des pneus.

Les protestataires qui se sont rassemblés ont été dispersés suite à l'intervention des forces de sécurité. La route a été rouverte, a constaté le correspondant de Mosaique FM dans la région.

A Thala, le district de la sécurité nationale a été incendié, dans la soirée de mercredi 10 janvier. D'autre part, quarante individus ont été arrêtés, lors des événements survenus ces derniers jours à Kasserine. Des unités de l'armée se sont déployées dans la ville afin d'assurer un renfort sécuritaire et de protéger les institutions de la région.

