Vignettes autos: des tarifs entre 60 et 1950 dinars

Dans un communiqué rendu public, lundi 8 janvier 2018, le ministère des Finances rappelle les délais de paiement de la taxe de circulation (vignette auto) et les tarifs applicables à chaque catégorie.

Notons que les tarifs n’ont pas connu de hausse cette année.

Délais :

5 février : les véhicules appartenant à des personnes morales y compris l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales,

5 mars : les véhicules appartenant à des personnes physiques et portant des numéros d’immatriculation pairs,

5 avril : pour les véhicules appartenant à des personnes physiques et portant des numéros d’immatriculation impairs ainsi que pour les motocycles.

Tarifs :

Véhicules de 1 à 4 CV: 60 DT,

Véhicules de 5 à 7 CV: 120 DT,

Véhicules de 8 à 9 CV: 160 DT,

Véhicules 10 à 11 CV: 200 DT,

Véhicules de 12 à 13 CV: 975 DT,

Véhicules de 14 à 15 CV: 1300 DT,

Véhicules de 16 CV et plus, et voitures de sport quelle que soit la puissance: 1950 DT