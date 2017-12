Vive condamnation par l’ARP de la décision américaine

L’Assemblée des représentants du peuple a consacré, ce jeudi 7 décembre 2017, une plénière extraordinaire en solidarité avec la Palestine et pour protester contre la décision du président américain Donald Trump reconnaissant Al-Qods comme capitale d’Israël. Pavoisé aux couleurs de la Tunisie et de la Palestine ainsi que des photos de la ville d’Al-Qods et de sa mosquée emblématique, l’hémicycle a été le théâtre de plusieurs interventions condamnant la politique d’occupation d’Israël et réclamant la libération de tous les terroristes ainsi que la création d’un Etat palestinien avec Al-Qods Est comme capitale.

Une motion de soutien et de condamnation a été, par la suite, adoptée dans laquelle, l’Assemblée a « exprimé son rejet de cette décision, qui constitue une atteinte flagrante à toutes les valeurs humaines et une violation de la Charte des Nations Unies et de la légitimité internationale et du droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant ». Elle représente selon, l’Assemblée, « un précédent grave et un mépris pour les droits du peuple palestinien et une provocation aux sentiments des Arabes et des musulmans et de tout le monde libre ». Les députés appellent «le Congrès américain à revoir cette résolution votée en 1995, et demande au « Parlement africain de confirmer la position africaine en faveur de la cause palestinienne et de rejeter la politique sioniste ».

Ils appellent, également, les régimes arabes et islamiques à assumer leur responsabilité historique et les appellent à agir immédiatement et avec force pour empêcher la mise en œuvre de cette résolution ».