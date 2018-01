Voici les ministres qui ont rejoint Nidaa Tounes

On l’a déjà annoncé dans un précédent article(https://www.espacemanager.com/des-membres-du-gouvernement-pourraient-rejoindre-nidaa-tounes.html), des membres du gouvernement d’union nationale ont rejoint Nidaa Tounes. Il s’agit des ministres de l’éducation Hatem Ben Salem, des finances Ridha Chalghoum et de la culture Mohamed Zine El Abidine ainsi que le secrétaire général du gouvernement Hédi Mekni. Certains d’entre eux ont déjà été désignés à la tête des commissions régionales des élections municipales comme Hatem Ben Salem à Tunis 2 et Ridha Chalghoum à Nabeul 1.

D’autres membres du gouvernement sont annoncés au parti dirigé par Hafedh Caid Essebsi, notamment parmi ceux qui ont démissionné de leurs partis ou gelé leur adhésion pour garder leurs maroquins.

Il est à rappeler que l’ancien ministre de l’éducation Néji Jalloul qui avait gelé sa participation aux activités du parti après son limogeage est revenu en bons termes avec le directeur exécutif Hafedh Caid Essebsi avant d’être nommé à la tête de l'insitut des études stratégiques(ITES).

De son côté, Selim Feriani a adhéré au Nidaa deux jours avant sa promotion à la tête du ministère de l’industrie et des PME.