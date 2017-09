Vote de confiance: six groupes parlementaires annoncent leur soutien au gouvernement

Le chef du gouvernement Youssef Chahed va se présenter ce lundi 11 septembre devant l’Assemblée des représentants du peuple pour solliciter sa cofinance aux nouveaux membres de son équipe. Le remaniement annoncé mercredi dernier a touché 13 ministères et quatre secrétariats d’état. Selon le règlement intérieur de l’ARP, chaque nouveau membre est tenu d’obtenir la majorité absolue des voix, soit au moins 109 sur 2017. Pour le moment, Chahed est assuré du soutien de six groupes parlementaires. D’abord ceux de son parti Nidaa Tounes, avec 58 députés, puis d’Ennahdha avec 69 et d’Afek Tounes(10). Trois autres groupes ont annoncé leur soutien, ceux de Mashrou3 Tounes( 24membres) l’UPL( 12) et le groupe national(8). Au total, presque 180 députés sont favorables au remaniement.

Selon l’article 140 du règlement intérieur d’ l’ARP, « avant l’ouverture de la séance relative au vote de confiance au gouvernement, un dossier contenant un résumé du programme de travail du gouvernement ainsi qu’une brève présentation de ses membres est distribué aux membres de l’Assemblée. La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le chef du gouvernement chargé reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée ».

Contrairement au vote de confiance au gouvernement dans sa totalité qui « est un vote unique sur l’ensemble des membres du gouvernement et la mission assignée à chaque membre », « le vote de confiance est effectué séparément sur chaque membre dans la mission qui lui est assignée » (article 141).