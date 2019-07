Y.Chahed: "Nous sommes fermement déterminés à lutter contre le terrorisme"

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les unités sécuritaires ont éliminé, mardi soir, un élément terroriste, “extrêmement dangereux” du nom d’Aymen Smiri, à la suite d’une filature qui a permis de l’encercler, l’amenant à actionner sa ceinture explosive, sans faire de victimes.

Le terroriste a été activement recherché ces derniers jours pour son implication dans les deux attentats suicide contre la Police, survenus jeudi dernier à Tunis. Il est considéré comme un des éléments actifs de la cellule terroriste dont deux de ses membres étaient les auteurs du double-attentat qui causé la mort d’un policier, Mehdi Zammali, et fait 8 blessés.

“Nous sommes fermement déterminés à lutter contre le terrorisme. Ces groupes de terroristes n’ont pas leur place en Tunisie”, avait déclaré le chef du gouvernement, Youssef Chahed, jeudi dernier, en se rendant sur les lieux de l’attentat.

Il a estimé que l’objectif recherché à travers ces attaques est de fragiliser l’économie tunisienne, de saboter la saison touristique et de perturber la transition démocratique, surtout que la Tunisie s’apprête à organiser prochainement les élections législatives et la présidentielle.

Ce mercredi, le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati a appelé les Tunisiens à faire confiance aux institutions militaires et sécuritaires et à maintenir leurs habitudes quotidiennes “surtout que le bilan des opérations menées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est positif”.

“Aucun pays au monde n’est à l’abri du terrorisme”, a-t-il dit, ajoutant que le ministère assume son entière responsabilité pour garantir la sécurité des Tunisiens et des touristes.

Pour le département de l’Intérieur, les unités sécuritaires qui ont fait preuve de professionnalisme et d’efficacité, ont parfaitement géré les opérations.

“Tous les dispositifs sécuritaires (sûreté et lutte contre le terrorisme, sécurité des frontières, sécurité de la saison touristique, sécurité des établissements nationaux et diplomatiques) sont mobilisés et déterminés à combattre le terrorisme”.

Le ministère de l’Intérieur invite tous les citoyens à poursuivre normalement leurs activités quotidiennes, tout en réitérant sa détermination inconditionnelle à assurer la sécurité des Tunisiens et des touristes, en parfaite harmonie et en collaboration avec l’institution militaire, notamment au niveau des frontières du territoire national.