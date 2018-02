Abir Moussi : le pouvoir local va démanteler le système de l’Etat

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi a estimé, dimanche, lors d’un meeting à Sfax que « le pouvoir local comme prévu par la Constitution vient démanteler le système de l’Etat, violer sa souveraineté, compromettre la centralisation du pouvoir de décision et découper le pays en petits Etats », a-t-elle expliqué.

« Le Parti destourien libre ne se mettra jamais à genoux, même s’il perdra les prochaines élections municipales », a-t-elle ajouté.

« Le parti va proposer une autre Loi fondamentale qui protège l’Etat, en préserve la souveraineté et met en place des Instances constitutionnelles qui garantissent la liberté et la stabilité politique et préservent la force du pouvoir de décision », a-t-elle poursuivi.

Sur un autre plan, Moussi a appelé le président de la République à renoncer à protéger « El-Khouanjia » (Intégristes) avant 2019.

Elle a souligné que « la participation d’obscurantistes religieux aux prochaines municipales avec des listes indépendantes et leur infiltration du pouvoir local représentent une haute trahison envers la patrie ».

TAP