Algérie: le président Bouteflika est rentré dans son pays

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika est rentré dans son pays, ce dimanche 10 mars, à l'issue de deux semaines d'hospitalisation à Genève. C’est la présidence de la république qui a annoncé son retour dans un communiqué publié par l’agence de presse officielle APS.

Un jet blanc Gulfstream 4SP aux couleurs de la République algérienne démocratique et populaire avait décollé de Gernève vers 16h00 (heure locale) et atterri moins de deux heures plus tard sur la base militaire aérienne de Boufarik, à une quarantaine de kilomètres au sud d'Alger.

Un important dispositif de sécurité avait été déployé autour de la base. Un convoi de plusieurs voitures noires aux vitres fumées a été aperçu dans l'enceinte militaire avant de prendre l'autoroute - fermée à la circulation - en direction d'Alger.