ARP : énième plénière ce mercredi pour l’élection des trois membres de la Cour constitutionnelle

Censée être opérationnelle avant la fin de 2015, depuis 2015, la mise en place de la Cour constitutionnelle se fait toujours attendre en raison de l’échec de l’Assemblée des représentants du peuple à élire ses membres dont un seul a jusque-là été élu : Raoudha Ouersghini.

Aujourd’hui, une énième séance plénière sera consacrée à l’élection des trois autres membres : deux juristes et un non juriste.

La conférence des présidents des blocs parlementaires réunie vendredi 1er mars s’est penchée sur cette question.

Les présidents des blocs parlementaires présents à la conférence ont souligné l’impérieuse nécessité de respecter la date de la plénière (6 mars 2019) retenue par le bureau de l’ARP pour poursuivre l’élection du reste des membres de la Cour Constitutionnelle.

Il semble qu’un consensus ait été trouvé autour de trois noms. Il s’agit d’Abdellatif Bouazzi l’actuel directeur de l’Institut de théologie et qui est proposé par le groupe parlementaire du mouvement Ennahdha et il a le soutien de ses deux alliés la Coalition nationale et Al Horra, la juriste Sana Ben Achour soutenue par la Coalition nationale et l’avocat Ayachi Hammami défendu becs et ongles par le Front populaire.