ARP: report de l'élection des membres de la Cour constitutionnelle

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé de reporter au 6 mars prochain la plénière consacrée à la poursuite de l’élection du reste des membres de la Cour constitutionnelle.

Une plénière d’audition du gouverneur de la Banque centrale aura lieu le 25 février courant, ont également convenu les membres du bureau de l’ARP réunis ce jeudi.

Le député Oussama Sghaier (Ennahdha) a expliqué à la presse que la convocation du gouverneur de la Banque centrale intervient suite à la décision du conseil d’administration de l’établissement d’augmenter le TMM.

Par ailleurs, le bureau de l’ARP a décidé la tenue d’une plénière mardi 26 février pour l’examen du projet de loi 33/2018 portant approbation de l’accord de crédit signé le 31 janvier 2018 entre la Tunisie et l’Agence française de développement pour contribuer au financement de la deuxième génération du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers populaires.

Durant la même plénière, les députés discuteront de deux autres projets de loi à caractère économique et social. Le premier porte sur l’approbation de l’accord de conclu entre la Tunisie et la Banque européenne d’investissement au titre du financement de la deuxième phase du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers populaires. Le deuxième projet se rapporte à la réparation des entreprises économiques endommagées par les inondations.

Les membres du bureau ont adressé des questions écrites à quelques membres du gouvernement.