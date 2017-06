Bac 2017 : Sfax 1 à l’honneur

Mohamed Ben Jemaa , le commissariat régional de l’éducation de Sfax 1 a affirmé que sa région est arrivé en tête des lauréats du baccalauréat 2017 à l’échelle nationale dont le ministère de l’éducation a annoncé les résultats jeudi soir par sms avec 4 lauréats dans 4 sections sur 7.

L’élève Amina Jardak (sciences expérimentales) de l’école pilote de Sfax a obtenu une moyenne de 19,78 et Mohamed Amine Ketata (mathématiques) de la même école, a obtenu une moyenne de 19,24. De son côté, l’élève Syrine Ben Attia Allah (économie et gestion), du lycée Habib Maazoune, a obtenu la moyenne de 17,30.

Dans la branche de littérature, la meilleure moyenne est revenue à l’élève Yassemine Bousabbah, du lycée Taieb Mehiri avec 16,08.

Un total de 6333 élèves ont passé le baccalauréat à Sfax 1 cette année dont 23 cas spécifiques (5006 candidats de lycées publics, 1086 de lycées libres et 241 candidats libres).