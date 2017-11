Commémoration de l’assassinat de Farhat Hached: Un programme qui s’annonce chaud !

L’UGTT a publié sur sa page Facebook, aujourd’hui 21 novembre 2017, un communiqué qui fait office, aussi, d’invitation officielle à tous les syndicalistes, les appelant à se réunir à la place Mohamed Ali Hammi le lundi 4 décembre 2017 à partir de 10h00 du matin, date et horaire qui signent le coup d’envoi du programme du 65ème anniversaire commémoratif de l’assassinat du leader syndical et national, Farhat Hached.



Le bureau exécutif national du syndicat tunisien a invité ses structures syndicales à venir en masse participer à la grande marche et à en faire une occasion pour entonner les slogans syndicalistes en rapport avec la défense des droits sociaux et économiques des travailleurs.

La marche démarrera de la palce Mohamed Ali, passera par Rue Mongi Slim, puis Bab Souika ensuite Bab Bnet pour aboutir à la Kasba et se recueillir sur le mausolée où repose Farhat Hached.

A.A.