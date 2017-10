Cynapsys démarre un nouveau projet de R&D

CYNAPSYS démarre son premier projet collaboratif avec le laboratoire INRIA Nancy Grand Est. Ce projet, basé sur le brevet « Double Masques Filtering » déposé à l’INPI (Institut de Propriété Intellectuelle) en 2015 par la société CYNAPSYS en collaboration avec ses Experts le Prof. Adel Bouhoula, et le Dr Nizar Ben Neji, entre dans le cadre d’une thèse CIFRE financée en partie par l’Agence Nationale de Recherche Technologique (ANRT).

Le sujet de thèse porte sur le SDN (Software Defined Networking) qui est une technologie récente permettant de rendre les réseaux programmables en fonction des applications, ce qui apporte souplesse et réactivité en particulier pour les politiques de sécurité qui sont définies par l'administrateur dans un langage de haut niveau au sein d'un contrôleur central qui ensuite déploie ces politiques au niveau des routeurs sous forme de règles de filtrage de paquets.

Le défi que doit relever cette thèse de doctorat est d'une part de vérifier automatiquement que les règles de filtrages déployées satisferont bien les politiques spécifiées et d'autre part d'optimiser les algorithmes de filtrage en implantant et généralisant la technique du double-masque.

CYNAPSYS est fière de faire partie de ce consortium et confirme son positionnement d’entreprise innovante dans les solutions IOT (Internet des Objets) et les solutions de sécurité informatique.

À propos de l’INRIA Nancy : Le Laboratoire LORIA

Le LORIA, Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications est une Unité Mixte de Recherche (UMR 7503), commune à plusieurs établissements : le CNRS, l’Université de Lorraine et INRIA.

Le LORIA a pour mission la recherche fondamentale et appliquée en sciences informatiques et ce depuis sa création en 1997.

Le LORIA est membre de la Fédération Charles Hermite qui regroupe les trois principaux laboratoires de recherche en mathématiques et STIC (Science et Technologies de l’information et de la Communication) de Lorraine. Le laboratoire fait partie du pôle scientifique AM2I (Automatique, Mathématiques, Informatique et leurs Interactions) de l’Université de Lorraine.

Les travaux scientifiques du LORIA sont menés au sein de 28 équipes structurées en 5 départements, dont 15 sont communes avec INRIA, représentant un total de plus de 400 personnes. Le LORIA est un des plus grands laboratoires de la région lorraine.

À propos de Cynapsys

Cynapsys est une PME innovante active dans des projets d’études techniques & d’ingénierie pour le compte de ses clients grands comptes, PME et public. Cynapsys a ainsi forgé des compétences techniques en IOT, Sécurité informatique, .Net, Java J2EE, Oracle, SAP, Solutions Web, Systèmes Embarqués et Applications Mobiles.

Créée en 2004, Cynapsys est une ESN (Entreprise de Service du Numérique) pluridisciplinaire ayant plus de dix ans d’expérience dans le domaine du conseil et l’ingénierie informatique.

Notre mission consiste à accompagner nos clients et partenaires dans le développement de solutions performantes et innovantes orientées principalement vers les secteurs : E-Gov, Telecom, Finance/Assurance, Industriel, éditeurs, Services, ONG, Association, ESN. Composée d’une centaine d’ingénieurs et de consultants de haut niveau (Architectes, Développeurs, Testeurs et Conseillers en TIC)

En réponse aux besoins des Clients-Partenaires, Cynapsys fournie des prestations à haute valeur ajoutée selon les critères suivants :

• Proximité géographique et culturelle à travers nos implantations en France, Allemagne, Tunisie, Côte d’Ivoire et Algérie.

• Souplesse d’un mode d’assistance évolutive

• Gestion de la qualité selon les normes ISO 9001 V 2008 & CMMI

• Implication dans la Recherche et Développement et Innovation (RDI)

• Adhésion aux principes de la Responsabilité Sociétale & Environnementale (RSE)