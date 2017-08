Décès de Abdelhamid Attia ancien directeur de la rédaction à l’Agence TAP

Le journaliste, ancien directeur de la rédaction à l’Agence Tunis Afrique presse (TAP) Abdelhamid Attia est décédé ce jeudi à l’âge de 79 ans après un long combat contre la maladie.

Le regretté fait partie des pionniers de la presse écrite en Tunisie après l’indépendance. Il fait partie, également, de la génération des fondateurs de l’Agence TAP qu’il a rejoint en 1963, soit deux ans après la création l’agence où il a entamé une longue et riche carrière.

Parfait bilingue, Abdelhamid compte parmi les rares compétences à rédiger, excellemment, aussi bien en arabe qu’en français.

Abdelhamid Attia est né le 25 juillet 1938 à Sahline. Il a fait ses études à Sousse avant de rejoindre ; à la fin des années 50 ; l’institution de la Poste tunisienne où il est resté cinq ans.

Au-delà de ses compétences dans le domaine journalistique, le défunt était également doué pour la musique.

Diplômé de l’institut de musique, il s’est vu décerner au début des années 70 le premier prix du président de la République de la musique arabe.

Il a également reçu le deuxième prix de composition au festival de la musique arabe organisé au milieu des années 70 à Tunis.

Les journalistes et employés de la TAP présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt et à toute la famille journalistique et prient dieu de lui accorder son infinie miséricorde et de l’accueillir dans son éternel paradis.

L’enterrement est prévu Vendredi dans la matinée au cimetière Sidi Yahya.

Espace manager présente ses sincères condoléances à la famille du défunt à ses amis de l’agence TAP et à tous les journalistes.