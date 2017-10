Les dernières démissions au sein de Machrou Tounes s’inscrivent dans le cadre d’une campagne qui vise à porter atteinte au mouvement, estime la présidente du conseil central du parti Watfa Belaid.

Dans une déclaration lundi à l’agence TAP, elle n’a pas écarté l’implication de parties extérieures au parti à cette campagne « méthodique » dans le cadre de la concurrence déloyale.

Selon Watfa Belaid, certains membres se sont rétractés après avoir démissionné du parti.

Machrou Tounes est un mouvement structuré qui a imposé la discipline à tous ses adhérents, a-t-elle tenu à préciser, indiquant que la commission du règlement intérieur est seule habilitée à prendre les mesures disciplinaires. Le parti a fait ce choix de la discipline pour éviter les troubles et tensions que connaissent certains partis. Mais ce choix n’a pas plu à certains qui ont réagi par la suite.

Kamel Yahyaoui, membre fondateur de Machrou Tounes et membre de son bureau politique, avait annoncé récemment sa démission du mouvement pour ce qu’il a considéré comme « déviation des objectifs pour lesquels le parti a été fondé ». Il a déploré « les pratiques antidémocratiques au sein du parti et l’absence de transparence et d’intégrité ».

Dans sa lettre de démission, Yahyaoui estime que la commission du règlement intérieur a été manipulée à dessein d’écarter toute personne ayant un avis opposant. Selon lui, le bureau exécutif du mouvement a été confié à une personne qui ne répond aux conditions d’intégrité et de transparence.

Farah Yaacoubi et Sami Nefzi, membres du conseil central, avaient, eux aussi, annoncé leurs démissions du mouvement, pour les mêmes motifs.