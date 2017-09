Donald Trump menace de détruire complètement la Corée du Nord

«Les Etats-Unis ont beaucoup de force et de patience. Mais si on les pousse à se défendre ou à défendre leurs alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord.» Devant les dirigeants du monde entier ce mardi, le président américain Donald Trump a consacré une bonne partie de son premier discours devant l'Assemblée générale des Nations unies à s'en prendre au régime de Pyongyang, avec lequel la tension est plus forte que jamais. Surnommant à nouveau Kim Jong-Un «Rocket Man» («l'homme missile»), il l'a accusé d'être embarqué dans «une mission suicide pour lui-même et pour son régime. Les Etats-Unis sont prêts, volontaires et capables. Mais espérons que ce ne soit pas nécessaire.»

Donald Trump a tenu ces propos dans une partie de son discours consacrées à ce qu'il appelle les «Etats voyous», parmi lesquels figure aussi l'Iran, dont il a qualifié l'accord sur le nucléaire de «honte». Cet accord, «un des pires auxquels les Etats-Unis aient jamais participé», selon Trump, a été signé avec Téhéran pour encadrer le programme nucléaire de ce pays et s’assurer qu’il ne serve pas à le doter de l’arme atomique. «Nous ne pouvons pas laisser un régime meurtrier continuer ses activités déstabilisatrices (...) et nous ne pouvons pas respecter un accord s’il sert à couvrir l’éventuelle mise en place d’un programme nucléaire», a déclaré Donald Trump. A propos de l'Iran, il a affirmé que «le gouvernement iranien masque une dictature corrompue derrière le masque trompeur de la démocratie».

Parmi ses autres cibles, le Venezuela. Le président américain a dénoncé une «situation inacceptable» dans la «dictature socialiste» du président Nicolas Maduro. «Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. En tant que voisin et ami responsable, nous devons avoir un but» pour les Vénézuéliens : «récupérer leur liberté, remettre le pays sur les rails et regagner la démocratie», a-t-il estimé, en se disant prêt à «de nouvelles actions», sans préciser lesquelles.

Source : AFP