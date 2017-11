Google fête Sabah, « madame la Banque »

Le moteur de recherche Google fête la cantatrice libanaise Sabah de son nom Jeanette Gergi Feghali, chrétienne, née le 10 novembre 1927 et décédée le 26 novembre 2014 à l’âge de 87 ans.

Native d'un petit village (Bdadoun, contigu à Wadi Chahrour - littéralement « vallée du merle »2- qui avait déjà prêté son nom à son oncle, Anis Feghali, pionnier de la poésie orale et improvisée au Liban, « le zajal », et à qui on avait donné en Égypte le surnom de Chahrour El Wadi - « le merle de la vallée » - surnom dont elle hérita sous la forme de al Chahroura - la merlette) Sabah commence le chant en 1940 et a sorti plus de 50 albums et interprété 3500 chansons depuis 1943. Ses opus ont connu des grands succès et lui ont fait acquérir une importante célébrité. Elle est la première chanteuse d'origine arabe à chanter à l'Olympia à Paris, au Carnegie Hall à New York, et au Piccadilly Theatre à Londres et à l'Opéra de Sydney en Australie . Elle effectue une carrière d’actrice dans les films égyptiens en jouant dans plus de 98 films aux côtés de Salah Zulfikar, Ruchdi Abadha, Abdelhalim hafez, Ferid Chawki Sabah a décroché son premier rôle dans Amira Hend, une pièce de théâtre, à son école nationale.

Durant 70 ans, Sabah reste une célèbre actrice et chanteuse en continuant à présenter des concerts et participer à des émissions à la télévision comme Stra Akademy Liban où elle a chanté son nouveau single sur scène en côtoyant des mannequins portant les costumes de ses films.

Ses titres les plus connus sont Sabouha, Al Shahroura ou encore Le Chant des oiseaux. Reconnue par sa voix expressive et vivante, particulièrement sa capacité de fixer une note pendant plus d'une minute.

Quand elle a été en Égypte elle a eu le nom de « Sabah » d'après des éditeurs arabes.

Sabah a été mariée sept fois et ses anciens époux sont Najib Shammas (1946-1951) avec qui elle a eu un enfant (médecin aux États-Unis), Anwar Mansy avec qui elle a passé quatre ans de mariage et a eu sa fille Houwayda, l'animateur égyptien Ahmed Farragh, l'acteur égyptien Rushdi Abadha avec qui elle est restée trois jours mais, comme elle l'affirme, ils sont restés mariés cinq mois. Après son divorce, elle devient l'épouse de Joe Hammoud et admet qu'elle était amoureuse de lui. Son dernier mari est Fadi Kuntar, surnommé Fadi Lubnan, avec qui elle a réalisé un film en 1990 intitulé Sabouha la vie.

Sabah a été surnommée par ses ex-maris « Madame la banque » en raison de ses grandes dépenses.