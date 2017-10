« I Watch » obtient le prix anti-corruption « Amalia Integrity Award »

L’organisation tunisienne « I Watch » a obtenu ce dimanche à Berlin, le prix « Amalia Integrity Award » décerné par l’organisation mondiale « Transparency International ». I Watch était en compétition avec l’organisation palestinienne et l’organisation ukrainienne.

Lancé en 2000 sous le nom de « Prix de l'intégrité » et rebaptisé en 2016, « Prix anti-corruption », il récompense des individus et des organisations qui se ont illustrés dans la lutte contre la corruption dans le monde entier, notamment des journalistes, des procureurs, des fonctionnaires et des leaders de la société civile.