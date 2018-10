Journée mondiale des enseignants : bonne fêtes chers éducateurs

La Journée mondiale des enseignants est une journée internationale célébrée le 5 octobre de chaque année depuis 1994. Elle a pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs dans le monde.

Organisée chaque année par l'UNESCO et l'Internationale de l'éducation depuis 1994, elle commémore la signature de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant, signée le 5 octobre 1966 par cette organisation et l'OIT ainsi que, depuis plusieurs années, la signature de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, signée le 11 novembre 1997.

Dans un communiqué publié à cette occasion, l’UNESCO rappelle que la Journée mondiale des enseignants 2018 marquera le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) qui inscrit l’éducation parmi les droits fondamentaux et proclame le droit à un enseignement gratuit et obligatoire et à un accès équitable et inclusif à l’éducation pour tous les enfants.

Le thème de cette année : « Le droit à l’éducation, c’est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié » a été choisi pour rappeler à la communauté internationale que le droit à l’éducation ne peut pas s’exercer sans le droit à des enseignants formés et qualifiés. Aujourd’hui encore, la pénurie d’enseignants est un problème persistant partout dans le monde. On estime que dans le monde 264 millions d’enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés. Pour réaliser les objectifs de l’agenda Éducation 2030 d’un enseignement primaire et secondaire universel, le monde a besoin de recruter près de 69 millions de nouveaux enseignants. Cette pénurie d’enseignants est encore plus prégnante dans les groupes de populations vulnérables tels que les filles, les enfants handicapés, les réfugiés et les migrants ou les enfants pauvres des régions rurales ou reculées.

En Tunisie cette journée passe pratiquement inaperçue malgré l’importance de l’éducation et le rôle des enseignants qui demeurent la cheville ouvrière du système éducatif. Le ministre de l’éducation Hatem Ben Salem a, dans un communiqué, salué l’ensemble des enseignants. Il a appelé les directeurs des établissements à organiser de manifestations pour célébrer cette journée.