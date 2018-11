La gamme des SUV de Ford convient à tous les styles de vie

En matière de SUV, Ford a toujours joui d’une position de leader, avec des modèles phares et emblématiques tels que le Kuga, l’Edge, l’Explorer ou encore l’Expedition.

Ford a contribué à l’évolution du segment des SUV avec le lancement, entre autres, du Bronco dans les années 60, mais aussi de l’Explorer il y a de cela près de trois décennies et qui est devenu le SUV le plus vendu aux États Unis.

Mieux encore : lorsque Ford a commencé à commercialiser le Kuga au début du siècle, il avait en même temps créé le segment des SUV compacts, perpétuant ainsi, et plus que jamais, le caractère novateur et pionnier de la marque. Ford a également façonné le marché des SUV de grande taille, avec notamment le lancement de l’Expedition en 1996.

Depuis que le marché des SUV a commencé à prendre de l’ampleur au Moyen-Orient et en Afrique, les analystes s’attendent désormais à ce que ce segment dépasse les 46,9 milliards de dollars durant les cinq prochaines années.

Il existe d’ailleurs une demande croissante pour les SUV premium, capables d’offrir des fonctionnalités technologiques de pointe et de délivrer un très large spectre de prouesses dans le domaine notamment du off-road. Désormais, le leadership de Ford et son savoir-faire en matière de fabrication de véhicules utilitaires efficients, sont minutieusement recherchés par des clients de tous les horizons. La gamme des SUV de Ford est d’ailleurs continuellement étendue : elle se pare à présent de tous les attributs nécessaires en matière de robustesse, de polyvalence et de sécurité, de même qu’elle s’équipe de technologies parfaitement adaptées à tous les styles de vie.

Ford est également fier de ses normes de sécurité installées sur ses véhicules, lesquels embarquent diverses technologies, passives et actives, telles que les airbags latéraux et arrière.

En outre, des modèles SUV de Ford embarquent des dispositifs d’aide à la conduite, parmi eux nous pourrons citer le régulateur de vitesse adaptatif avec alerte de collision, un système d’assistance au freinage, toute une panoplie de détecteurs d’angles morts, mais aussi des systèmes d’alerte sur le trafic transversal. Tous ces systèmes réunis renforcent plus que jamais la position du constructeur en tant que leader dans le domaine de la sécurité automobile. Ford a donc établi une gamme de SUV à la fois emblématiques et robustes, qui a, à maintes reprises, réussi à obtenir la note maximale 5 étoiles délivrée par la NHTSA.

Les véhicules utilitaires sont plus qu'une simple nécessité; ils représentent un style de vie à part entière. Les SUV de Ford ont pu, à plusieurs reprises, démontrer tout le savoir-faire de la marque en matière d'innovation et de qualité. Ford est plus que jamais fier d’avoir autant étoffé sa gamme de SUV, en la dotant de véhicules à la fois modernes et prometteurs, capables d’offrir des expériences uniques en leur genre pour les clients du monde entier.