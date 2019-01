La Tunisie coupée du monde en raison de l’annulation des vols

En raison de la grève générale décrétée par l’UGTT ce jeudi 17 janvier 2019, plusieurs vols sont annulés par les compagnies aériennes au départ et vers les aéroports de Tunisie.

La grève qui concerne également les contrôleurs aériens, affecte énormément le trafic dans les aéroports du pays et notamment celui de Tunis Carthage où plusieurs rotations sont annulées par la compagnie Tunisair. Ainsi les vols à destination des aéroports Paris-Orly, Londres-Gatwick, Rome, Alger, Bologne, Genève, Conakry, Niamey, Nouakchott, Djeddah ou Médine. Air France a supprimé deux vols vers la capitale tunisienne au départ de CDG et la low cost. Transavia deux autres au départ de Lyon et d’Orly, tandis que les rotations de la compagnie saoudienne Saudia Airlines depuis Médine et Emirates depuis Dubaï sont également affichées en rouge.

Par contre, l’aéroport de Djerba-Zarzis ne souffrait ce matin que d’une annulation de vol, celui opéré par Tunisair Express en début de soirée, tandis que ceux de Monastir, de Sfax ou de Gabès semblaient épargnés.

Il est à rappeler qu’en prévision de cette grève, Tunisair avait annoncé dès hier la possibilité pour les passagers de modifier leur réservation gratuitement pendant une semaine.