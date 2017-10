L’acteur Hédi Zoghlami n’est plus

L'acteur Hédi Zoghlami est décédé, mardi 17 octobre 2017, à la suite d'un long combat contre la maladie. Artiste dramatique de grand talent, le défunt a joué dans bon nombre d’œuvres de fiction, au cinéma et à la télévision ainsi que dans des pièces de théâtre.

Le Centre des arts dramatiques et scéniques du Kef lui a rendu hommage, en précisant que sa disparition est une perte pour la culture aussi bien à l'échelle régionale que nationale. Paix à son âme et mes sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui sont amoureux du bon théâtre qui est une vraie école d'éducation populaire.