Municipales : 2074 listes définitivement retenues

L’Instance supérieure indépendante des élections(Isie) vient d’annoncer, ce jeudi 05 avril, au cours d’une conférence de presse que le nombre des listes de candidatures définitives retenues a atteint 2074 et ce après le verdict des chambres de la cour d’appel du Tribunal administratif (TA) concernant les 25 jugements. Ces listes sont partagées entre 1055 partisanes, 860 indépendantes et 159 de coalition. Place, à partir du 14 avril, à la campagne électorale qui s’étalera sur trois semaines et sera clôturée le 4 mai prochain, soit deux jours seulement avant la date du scrutin dimanche 6 mai. Les militaires et les sécuritaires sont appelés aux urnes une semaine avant, le 29 avril. Les résultats préliminaires seront annoncés le lendemain du scrutin, soit le lundi 7 mai. Le nombre d’électeurs inscrits et qui seront autorisés à voter est estimé à 5.370.000, dont 36.000 militaires et sécuritaires, sur un total d’environ 8.500.000 en âge de voter.

Plus de 50.000 candidats vont se disputer 7280 sièges dans les 350 municipalités. Le nombre de conseillers varie entre 12 et 60, selon la taille de la commune. C’est ainsi que la municipalité de Tunis garde la première place avec 60 conseillers pour 637.568 habitants recensés. Viennent ensuite Sfax et Sousse avec 42 conseillers pour respectivement 280.566 et 221.715 habitants.

Alors que la plus petite municipalité se trouve dans le gouvernorat du Kef. Il s’agit de Menzel Salem qui compte seulement 1.824 habitants dont moins de la moitié vont élire 12 conseillers.