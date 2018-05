Municipales : un dépouillement mixte, électronique et manuel

Le président de l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE), Mohamed Tlili Mansri, a annoncé que les résultats des élections municipales prévues dimanche 6 mai seront proclamés après la fermeture des bureaux de vote et jusqu’au 9 mai.

« Outre le dépouillement manuel stipulé par la loi, l’ISIE procédera également à un dépouillement électronique pour corroborer les deux opérations et mieux vérifier les résultats », a-t-il déclaré à la presse à l’occasion de l’inauguration du centre de presse ou se dérouleront les opérations officielles de dépouillement et les conférences de presse de l’Instance.

Mansri a, par ailleurs, précisé que le nombre des observateurs étrangers et locaux a dépassé les 6 milles et pourrait augmenter, l’ISIE recevant encore des demandes d’accréditation.

Au sujet des centres frontaliers, le responsable de l’ISIE a fait savoir que certains centres seront fermés plus tôt, à savoir à 16h00. Il a ajouté que les centres concernés ont été informés du changement de l’horaire d’ouverture et de fermeture en coordination avec les forces de sécurité et de l’armée nationale.