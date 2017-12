Palestine : vers une nouvelle Intifada

La décision Donald Trump de reconnaitre Al Qods comme capitale d’Israël et d’y transférer l’ambassade américaine, a soulevé une onde de choc dans pratiquement toutes les capitales du monde et mis le monde arbo-musulman en ébullition. Des manifestations, des marches de réprobation, des condamnations ont marqué toute la journée de jeudi et elles vont continuer ce vendredi 8 décembre.

Hier, le mouvement Hamas, qui administre la bande de Gaza depuis 2007, a appelé à un nouveau soulèvement populaire(Intifada).

Son chef Ismaïl Haniyeh a, dans un discours prononcé dans la bande de Gaza, a déclaré dans n discours « : « Faisons en sorte que le 8 décembre soit le premier jour de l’Intifada contre l’occupant. »

En Cisjordanie, territoire occupé depuis cinquante ans, où l’armée israélienne a annoncé le déploiement de renforts, des Palestiniens ont appelé à une grève générale, à des manifestations et à un rassemblement à Ramallah. La veille, ils étaient des centaines dans la bande de Gaza à brûler des drapeaux américains et israéliens et des portraits de Donald

Le dirigeant du Hamas a demandé au président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas de se retirer de tout processus de paix avec Israël et aux pays arabes de boycotter le gouvernement Trump.

Les factions palestiniennes présentent en apparence un front uni face à la décision américaine. Ismaïl Haniyeh s’est entretenu par téléphone avec Mahmoud Abbas, ils sont convenus d’appeler ensemble les Palestiniens à manifester contre la décision américaine. La mesure de la mobilisation populaire sera, comme d’habitude, le vendredi, après la grande prière hebdomadaire.