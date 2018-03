Quatre tunisiens sur cinq contre la confiscation des notes

Dans le baromètre politique d'Emrhod consulting pour le mois de mars 2018, quatre tunisiens sur cinq ( 81%) se déclarent contre la « confiscation » des notes et la grève décidées par la Fédération Générale de l'Enseignement Secondaire. Seuls 8% se sont prononcé en faveur des mouvements de protestation des professeurs.

La fédération, qui a maintenu la grève pour ce mercredi 8 mars, rejette de manière catégorique la condition posée par le gouvernement de lever l’embargo sur les notes des élèves avant de reprendre les négociations sur les revendications des professeurs.

De son côté, le ministre de l'éducation Hatem Ben Salem a réitéré le refus de son département d'entamer des négociations avec la fédération générale de l'enseignement du secondaire avant l'annulation de sa décision de retenir les notes.

« Le ministère va appliquer la loi et prendra toutes les mesures administratives contre la décision de retenue des notes, mais nous sommes disposés à négocier avec la fédération hors des pressions et des menaces et à condition de lever la confiscation des notes ».