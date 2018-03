Tawfik Baccar : « l’improvisation et la gestion au jour le jour ne font pas une politique »

Dans un statut publié sur sa page Facebook, l’ancien gouverneur de la Banque Centrale, Tawfik Baccar, a expliqué que « l’improvisation et la gestion au jour le jour ne font pas une politique ». S’adressant à « tous ceux qui s'étonnent de voir le pays s’enfoncer, perdre ses fondamentaux macro-économiques qui, autrefois, étaient l’un de ses points forts, sa notation souveraine et son audience auprès des instances internationales et des marchés », il rappelle « que la Tunisie a fonctionné, sept ans durant, sans macro économistes au sein des gouvernements successifs, ni plan de développement digne de ce nom ». « Sans vision, sans feuille de route, sans budget économique ni même une structure de planification et de programmation durant toute l'année 2014, curieusement lors de la période où la gestion du pays fut confiée au « gouvernement des technocrates », a-t-il ajouté. « Il s'en est suivi des budgets élaborés sans aucun cadrage macro-économique et un plan de développement qui n'en est pas un, voté juste pour respecter le rituel. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que le pays soit encore aujourd'hui à la recherche d'une feuille de route viable et qu'il croule sous une dette de plus lourde que les prochaines générations auront du mal à rembourser ».

Il termine en affirmant que « l’on ne l'a jamais assez dit : l'improvisation et la gestion au jour le jour ne peuvent faire une politique, en particulier, dans le domaine économique et social ».