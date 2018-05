Transfert de l’ambassade américaine à Al Qods sur les cadavres des palestiniens

Quelques heures avant l’ouverture de l’ambassade américaine à Al Qods, des heurts à la frontière entre Gaza et Israël ont déjà fait au moins 41 morts et plus de 1600 blessés.

Ce 14 mai est une journée sous haute tension au Moyen-Orient : alors que l’État hébreu célèbre son 70e anniversaire et que les États-Unis s’apprêtent à inaugurer leur nouvelle ambassade, transférée de Tel-Aviv à Al Qods, des milliers de Palestiniens manifestent à Gaza où des heurts sanglants ont fait au moins 41 morts et 1 600 blessés dont 772 par balles réelles.

Ces décès portent à 83 le nombre de Palestiniens tués dans la bande de Gaza depuis le début des manifestations de la « Grande marche de retour » qui a débuté dans l’enclave palestinienne le 30 mars.