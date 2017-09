Vers l’augmentation de l’âge de la retraite à 65 ans

Annoncé par le chef du gouvernement, le projet de réforme des caisses sociales a été dévoilé, jeudi 21 septembre. Ce projet se base essentiellement sur la révision des barèmes de calcul des pensions dans les secteurs public et privé. Les taux de participation aux deux caisses augmenteront de 3%, dont 2% seront prises en charge par l’employeur et 1% par l’employé. Le gouvernement propose, également, d'augmenter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Le gouvernement a proposé aussi la création d'une participation sociale et solidaire en plus de la création du conseil supérieur de financement des systèmes de protection sociale.

En attendant, une somme de 100 millions de dinars montant des participations du gouvernement a été injectée dans les caisses sociales, en plus de 400 millions de dinars montant des dettes des structures publiques et des entreprises publiques envers les caisses.