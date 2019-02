Attention danger : des milliers de terroristes dans la nature

Dans son dernier numéro (11730 du 17 février), Libération a consacré un dossier à « Daesh, les dernières heures du Califat ». Selon le quotidien, « des milliers de combattants » sont actuellement dans la nature. Ils vont tenter de rejoindre d’autres régions ou pays. Leur sort et « leur dispersion dans la région et dans la région et au-delà est un sujet d’inquiétude », ajoute le journal.

Parmi ces terroristes, on compte beaucoup de tunisiens qui représentent un grand danger pour la sécurité du pays qui est déjà confronté au problème épineux de leur retour. Au cours des trois premières années ayant suivi le 14 janvier 20111, des milliers de jeunes Tunisiens avaient été recrutés dans les rangs des organisations terroristes sévissant en Syrie et en Irak. Ils seraient, selon les Nations unies, quelque 5 500, répartis essentiellement en Syrie, en Irak et en Libye. Le gouvernement tunisien, lui, avance le chiffre de 2 929. Cela représente environ 10 % de l’ensemble des combattants jihadistes. L'incertitude qui règne autour du nombre de revenants et du traitement qui leur est réservé suscite des interrogations. Ni les ministres de l’Intérieur successifs, ni leurs homologues de la Justice n’ont réussi à rassurer une opinion publique de plus en plus inquiète mais également divisée sur l’attitude à adopter à l'égard des revenants, dont le nombre avoisinerait le millier et qui représentent une vraie menace pour la sécurité du pays. Plusieurs organisations de la société civile, qui évalue le nombre de revenants à 1 500 – ont tenté de s'opposer à leur retour, appelant à les déchoir de leur nationalité.

La déclaration du président américain Donald Trump qui a appelé les Etats européens à rapatrier leurs ressortissants retenus en Syrie après avoir rejoint l'Etat islamique, Daesh, "afin de les traduire en justice", sonne comme un avertissement pour les autres pays dont la Tunisie.

Pour le moment silence radio, côté tunisien.