Augmentation des salaires et gratuité du transport pour les militaires

En visite d’inspection, mardi matin, au premier groupement territorial saharien à Remada (gouvernorat de Tataouine), le Chef du gouvernement, Youssef Chahed a annoncé une série de mesures pour renforcer les capacités combatives des unités militaires et améliorer les conditions matérielles et morales des militaires.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, cette visite se veut un moyen pour prendre connaissance de l’évolution de la situation sécuritaire dans les différentes zones frontalières du pays et inspecter le travail des différentes unités militaires déployées tout au long de la ceinture frontalière pour mieux sécuriser les frontières tunisiennes ainsi que pour prévenir et fairee face à tout éventuel acte terroriste.

D’après la même source, les mesures décidées par Chahed portent sur :

– L’augmentation des salaires des militaires, tous grades confondus. Ces augmentations seront appliquées progressivement dès le début de l’année 2018, en raison des pressions qui pèsent sur le budget de l’Etat et des conditions économiques que traverse le pays.

– La gratuité du transport pour les militaires, tous grades confondus, à partir du 1er janvier 2018 sur les lignes du transport public national et régional.

– La prise en charge de la restauration et de la réhabilitation des logements militaires à Remada pour garantir les meilleures conditions de vie aux militaires et à leur famille dans la région.

– Le renforcement de la formation et de l’entrainement, l’amélioration des services de renseignement dans le cadre de la coopération internationale, et l’acquisition des équipements adaptés aux menaces non conventionnelles.

Au cours de cette visite, Youssef Chahed s’est félicité de l’écho favorable que le projet de Rejim Maâtoug a trouvé à l’échelle nationale et internationale, faisant remarquer que ce mégaprojet ambitieux va permettre de développer, de peupler et de dynamiser les zones sahariennes.

A ce propos, le chef du gouvernement a envisagé comme suit :

– L’aménagement de l’aéroport de Remada pour accueillir des avions civils,

– La construction de routes, l’aménagement des terres agricoles et l’exploitation des énergies renouvelables pour garantir l’énergie aux différentes composantes du projet,

– La construction de groupements d’habitation intégrés dotés de toutes les commodités nécessaires.

Au cours de sa visite, Chahed a tenu à saluer les missions importantes assignées au premier groupement territorial saharien à Remada, faisant remarquer que ces missions sont à la fois à caractère militaire, sécuritaire, économique, social et humanitaire.

Au cours de son déplacement, Chahed était accompagné du ministre de la Défense nationale, Abdelkarim Zbidi.