Deux démissions au sein d’Ennahdha

Le mouvement Ennahdha a enregistré deux démissions dans ses rangs qui ont été acceptées par son président Rached Ghannouchi. Selon un communiqué rendu public, Mohamed Galoui membre de la présidence du bureau des structures et des membres, et de Jamel Âouï, responsable du bureau de l’information et de la communication, ont démissionné pour des « raisons personnelles ».

Ils ont été remplacés, respectivement, par Badreddine Abdelkefi et Imed Khemiri.