« Les prémices d’une explosion sociale sont là », selon Rached Ghannouchi

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, a déclaré lors du 6e anniversaire de l’adoption de la nouvelle Constitution, que la Tunisie connaît une crise sociale et des inégalités en termes de développement et ce, neuf ans après la révolution.

Il a affirmé que l’Etat a reconnu le fait que certaines régions sont marginalisées, ajoutant que ce phénomène risque de s’aggraver, vu que les solutions proposées sont classiques et ne servent qu’à reproduire un système social déséquilibré.

Rached Ghannouchi a, également, souligné que la hausse du taux de chômage et la détérioration des services élémentaires dont la santé, l’enseignement et le transport dans les régions marginalisées par rapport à celles du Sahel, représentent une menace pour le processus démocratique et la paix sociale. Il a ajouté que les prémices d’une « explosion sociale » sont là.

Dans ce même contexte, le président de l’ARP a appelé à abandonner les anciens choix économiques pour mettre fin à la crise que connaît le pays.