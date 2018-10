Météo : nuages orageux et pluies dans la plupart des régions

Le temps demeurera toujours favorable, dimanche 14 octobre, à l’apparition de nuages orageux accompagnés de pluies dans la plupart des régions, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Dans un bulletin de suivi, l’INM précise que certaines stations météorologiques ont enregistré 95 millimètres dans la région de Béni Khaled (Nabeul) qui a connu des inondations au cours du dernier mois.

Et d’ajouter que les quantités de pluies seront localement abondantes surtout dans les gouvernorats de l’extrême nord, au Cap-bon, le Sahel, Zaghouan et Kairouan. Ces quantités oscilleront entre 40 et 70 mm et 120 mm localement avec la chute de grêle dans des endroits isolés. La vitesse des vents atteindra 80km/h lors de l’apparition des nuages orageux.

Selon les dernières données de l’INM, la région de Menzel Bouzelfa (Nabeul) a enregistré des quantités importantes de pluies qui ont atteint 70mm et 44 mm ont été enregistrés à Tabarka (Jendouba).